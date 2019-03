Le siège de Bayer attaqué par des Gilets jaunes pour «crime climatique» (vidéo)

Des militants d'Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) ont «attaqué» ce jeudi le siège de Bayer-Monsanto à La-Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, à coups de peinture et de mélasse. Déguisés en abeilles, ils ont repeint la façade du siège à l'aide d'un enduit jaune non toxique évoquant du miel, criant au «crime climatique».

«On veut des abeilles, pas des produits chimiques», ont scandé les militants.

Mélasse, peinture, fumigènes.. Les militant·e·s d'Attac sont venus denoncer la responsabilité de @Bayer_FR et Monsanto dans l'aggravation des dérèglements climatiques.



"On veut des abeilles pas des produits chimiques!"

#climat #justiceclimatique pic.twitter.com/3pMCLLhSgq — Attac France (@attac_fr) 14 марта 2019 г.​

Ils ont également déversé du faux miel, de la mélasse, et disposé au sol des pancartes représentant «les victimes quotidiennes de Bayer-Monsanto: abeilles, papillons, arbres, êtres humains, lombrics».

«L'action des militant·e·s d'Attac visait à dénoncer un système économique et agroalimentaire soutenu par Bayer-Monsanto et les gouvernements, qui empoisonne nos assiettes, notre air, nos sols et notre planète au profit de puissants industriels et au détriment des paysans et de la majorité de la population», indique l'organisation sur son site.

Organisée pour dénoncer la responsabilité de la société dans l'aggravation des dérèglements climatiques et l'impact des produits du groupe sur la biodiversité, cette action est intervenue à la veille d'un week-end de mobilisation pour la justice climatique, a ajouté Attac, citant la «grève mondiale des jeunes pour le climat» vendredi 15 mars et les «marches pour la justice sociale et climatique» le 16 mars.