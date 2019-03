L’attentat en Nouvelle-Zélande fait des remous sécuritaires en France

Après avoir exprimé sa solidarité aux Néozélandais, suite aux fusillades survenues dans des mosquées qui ont fait 49 morts, Christophe Castaner a indiqué sur son compte Twitter que la surveillance des lieux de culte serait renforcée en France.

Par précaution, j’ai immédiatement appelé nos préfets à la plus grande vigilance et leur ai demandé de renforcer la surveillance des lieux de culte de notre pays.

Des patrouilles seront assurées à proximité des espaces confessionnels. — Christophe Castaner (@CCastaner) 15. März 2019

Le ministre de l'Intérieur a réagi sur son compte Twitter ce matin.Solidarité avec le peuple néo-zélandais endeuillé par l'odieuse attaque terroriste de Christchurch. Mes premières pensées vont aux proches et aux familles des victimes dont nous partageons l'émotion et la tristesse. Soutien à la police néo-zélandaise engagée contre la haine et la barbarie, a-t-il écrit.

La Nouvelle-Zélande a révisé son niveau d'alerte à la sécurité, le passant à «élevé». L'ambassade de France dans le pays demande à ses compatriotes de «rester vigilants».

Fusillades à #Christchurch



Restez vigilants et suivez les directives des autorités locales: @nzpolice — @NZPCanterbury



Pensez également à rassurer vos proches.



Pour suivre l'évolution de la situation: @radionz pic.twitter.com/RY7BLtQWBA — France in NZ (@AmbafranceNZ) 15. März 2019

Au moins 49 personnes ont été tuées par un homme armé dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande , a fait savoir la police. Quatre suspects, trois hommes et une femme, qui appartiennent à des milieux extrémistes, mais ne faisaient l'objet d'aucune surveillance, ont été interpellés, a-t-elle poursuivi.

La police a invité toutes les mosquées de Nouvelle-Zélande à fermer leurs portes.