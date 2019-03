Grève pour le futur: des étudiants manifestent à Paris contre le dérèglement climatique

Des étudiants et lycéens se réunissent ce vendredi place du Panthéon, dans la capitale française, en vue de protester contre l'inaction des politiques face au dérèglement climatique. Cette manifestation se tient dans le cadre de la mobilisation générale des jeunes baptisée Fridays for future (les vendredi pour l'avenir) qui a lieu dans plusieurs pays d'Océanie et d'Asie en réponse à l'appel lancé par la Suédoise Greta Thunberg et des associations écologistes.

Greta Thunberg, 16 ans, s'est rendue célèbre en faisant grève tous les vendredi, depuis l'été dernier, devant le Parlement à Stockholm pour demander aux élus d'en faire plus contre le changement climatique. Depuis, son action a inspiré d'autres élèves dans le monde entier.