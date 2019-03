Un autre policier français se donne la mort avec son arme de service

Un policier affecté à la Compagnie de sécurisation et d'intervention des Yvelines, qui était père de deux enfants, a mis fin à ses jours avec son arme de service ce vendredi vers 20h20, selon le syndicat de police UNSA.

Ce fait divers s'inscrit dans une série tragique touchant les fonctionnaires de police. Il s'agit du 19e suicide depuis le début de l'année 2019.

Jean-Pierre Colombies, le porte-parole de l'Union nationale des policiers nationaux insiste quant à lui sur des conditions de travail exécrables, des locaux et du matériel vétustes. «Sans parler des conditions salariales et des dégradations en terme d'effectif. Au commissariat de Neuilly, ils ne sont plus que 82 alors qu'ils étaient encore plus d'une centaine il y a peu».

«Les gens ont de la haine envers nous alors qu'on ne fait que notre travail», a de son côté commenté pour BFM TV.com Pierre Ehrel, porte-parole de la Mobilisation des policiers en colère (MPC).

35 policiers et au moins 33 gendarmes se sont suicidés en 2018. En 2017, ce chiffre s'élevait à 51 policiers.