Acte 18: un déchaînement de violence en cours au pied de l'arc de Triomphe (vidéo)

De nouveaux incidents avec les forces de l'ordre ont été constatés ce samedi matin place de l'Étoile lors de l'acte 18 des Gilets jaunes à Paris.

Comme l'a constaté un correspondant de Sputnik, les manifestants, pour certains cagoulés, ont jeté des pavés en direction des forces de l'ordre.

La plaque d'immatriculation d'un véhicule des forces de l'ordre stationné près de l'arc de Triomphe a pris feu.

© Sputnik . Acte 18: les Gilets jaunes défilent à Paris, le 16 mars 2019

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé l'action de «professionnels de la casse et du désordre» et demandé au préfet de police d'y répondre «avec la plus grande fermeté».

