Retarder l'âge de départ à la retraite? Les propos explosifs de la ministre de la Santé

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, s'est dite ne pas être «hostile» à un allongement de la durée de travail dans le contexte de la réforme des retraites. Elle a fait cette déclaration lors du Grand jury RTL-Le Figaro-LCI.

«La question de l'âge du départ à la retraite est sans arrêt sur la table, à gauche comme à droite. […] Moi j'entends ces débats. Le Président de la République avait pris lors de sa campagne l'engagement devant les Français de ne pas toucher à l'âge de départ à la retraite. Après, nous allons mener une réforme des retraites pour rendre les retraites plus universelles, plus compréhensibles pour les Français et avoir un système qui pérennise notre système par répartition, peut-être que cela, ça sera en discussion avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme générale», s'est-elle expliquée.

Elle a ajouté que la durée de vie «augmentait d'année en année». «Est-ce que, alors que le nombre d'actifs diminue, nous allons pouvoir maintenir sur les actifs le poids des retraites qui vont augmenter en nombre et en durée? Nous savons que cet équilibre-là va être de plus en plus difficile à tenir», a poursuivi Mme Buzyn, tout en soulignant qu'elle s'exprimait à «titre personnel».

«Je pense qu'un jour, nous serons obligés de travailler plus longtemps sinon notre système de retraite ne pourra pas tenir», a-t-elle indiqué.

Ses propos ont été largement discutés sur les réseaux sociaux. Certains ont supposé qu'une telle initiative ne ferait qu'attiser la colère des Français:

C’est certain que cela va inciter les gens, et pas que les Gilets Jaunes, a rester dehors les samedis.

Incendiaire. — StefVD17 (@SBerthon) 17. März 2019

Je crois qu’ils ont vraiment envi que ça se termine en révolution c’est pas possible leur truc. — Randjo #16mars (@RandyJo26) 17. März 2019

D'autres ont mis en avant les problèmes auxquels seraient confrontées les personnes âgées déjà retraitées:

Et que peuvent faire les personnes de plus de 50 ans ayant perdu leur emploi et qui ne retrouvent pas de travail(la quasi totalité)? — Rodrigue Sacchetti (@RS________) 17. März 2019

Et sur les discriminations que subissent les seniors dans l’emploi? Des propositions? @agnesbuzyn — Alea jacta est (@JJBG31) 18. März 2019

ou proposent d'aborder autrement le problème:

Arrêtons de vouloir régler le problème des retraites avec l'allongement de la durée…Je ne pense pas en temps qu infirmier, être capable de pouvoir exercer convenablement à 64, 65 ou 66 ans…Et puis simplement est ce un progrès social de devoir travailler plus longtemps? — MARTIN ERIC (@MARTINE84677715) 18. März 2019

Il faut qu’on m’explique: si on travaille plus longtemps on ne libère pas de poste, si on ne libère pas de poste, on ne crée pas d’emplois. Le nombre de chômeurs a encore augmenter… le chômage n’est donc plus la priorité? — Al1verse (@al1verce) 18. März 2019

Compte tenu de ces reproches, Mme Buzyn a par la suite tenu à détailler ses propos. «Ce que j'ai dit, c'est que j'ai vu ces propositions remonter du Grand débat. À partir du moment où les Français l'évoquent, c'est sur la table. À partir du moment où toutes les propositions qui sont amenées par le Grand débat vont être étudiées, nous étudierons celle-là comme les autres. Elle n'est pas mise sur la table aujourd'hui par le gouvernement», a-t-elle relevé.