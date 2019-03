La France dissout quatre associations ayant légitimé le djihad armé

Quatre associations ayant légitimé «de façon régulière» le djihad armé seront dissoutes en France, a annoncé mercredi le ministère français de l'Intérieur.

«Les associations Centre Zahra France, Parti Antisioniste, Fédération chiite de France, France Marianne Télé légitiment en effet de façon régulière le djihad armé tant par les prêches dispensés, que par les écrits mis à la disposition des fidèles et des internautes», lit-on dans le communiqué.

Selon le ministère, ces organisations se livrent à «une apologie constante, notamment via Internet, des actions d'organisations telles que le Hamas, le Djihad islamique palestinien et la branche armée du Hezbollah, toutes inscrites sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne».

© REUTERS / Pascal Rossignol Grande-Synthe: une opération antiterroriste d'envergure vise une association musulmane

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a proposé au Président Macron de dissoudre ces association lors du conseil des ministres.

En octobre 2018, le siège du Centre Zahra France à Grande-Synthe, qui héberge plusieurs associations dont le Parti antisioniste, la Fédération chiite de France et France Marianne Télé, et les domiciles de ses dirigeants ont déjà été perquisitionnés, d'après un communiqué publié à l'époque par le ministère de l'Intérieur. Trois personnes ont été placées en garde à vue pour détention illégale d'armes et six ordinateurs saisis.

Selon la préfecture du Nord, ces perquisitions s'expliquaient par le «soutien marqué» du Centre Zahra France à «plusieurs organisations terroristes et en faveur de mouvements prônant des idées contraires aux valeurs de la République». L'opération s'est déroulée conformément à la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) de 2017.

