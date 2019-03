Affrontement violent entre deux vigiles et une cinquantaine d’individus à Bordeaux (vidéo)

Lors de la journée d’action organisée par la CGT et FO, une cinquantaine de personnes ont tenté de s'introduire par la force aux Galeries Lafayette de Bordeaux. La vidéo de leur affrontement avec les vigiles est devenue virale sur Twitter.

Quelque 4.200 personnes selon la préfecture, 15.000 selon la CGT, ont manifesté dans le calme mardi 19 mars dans les rues de Bordeaux.

Toutefois, un groupe d'environ 50 personnes, qui s'était d'abord dirigé vers un Starbucks, sans faire de dégâts, a ensuite tenté de s'introduire aux Galeries Lafayette, où deux vigiles leur ont fait barrage, annonce France Bleu.

Filmée depuis l'intérieur du magasin, la scène est devenue virale sur Twitter, recueillant près de 500.000 vues et plus de 11.000 partages.

Selon le média, les vigiles ont été légèrement blessés et neuf personnes ont été placées en garde à vue.

D'après le décompte du ministère de l'Intérieur, 131.000 personnes ont manifesté en France, quand la CGT évoque dans un communiqué le nombre de «350.000 personnes».

La CGT et FO se sont réunies dans la rue mardi pour une journée commune de manifestation et de grève, avec l'espoir de reprendre la main et de faire entendre leurs revendications sur le pouvoir d'achat, après quatre mois de mobilisation des Gilets jaunes.