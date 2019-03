La ministre de la Santé propose aux médecins de travailler jusqu’à 72 ans (vidéo)

Abordant le sujet de la réforme des retraites, la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a déclaré sur RMC et BFMTV qu’il pourrait être demandé à certains médecins «de travailler au-delà de l’âge de départ à la retraite jusqu’à 72».

«Nous parlons de médecins à qui nous demandons de travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite jusqu'à 72», a déclaré Mme Buzyn.

Elle a poursuivi en disant que «certains parlementaires demandent qu'il n'y ait pas de limite d'âge pour le travail des médecins au-delà de 75 ou 80 ans».

⚡️AGNÈS BUZYN / Dans son projet de loi #santé, le gouvernement 🗣 « demande aux médecins de travailler jusqu’à 72 ans » pic.twitter.com/KlZjDDXdMt — Pure. (@PureTele) 21 марта 2019 г.

Par ailleurs, la ministre s'est expliquée sur «un allongement de la durée de travail» qu'elle avait évoqué dimanche lors du Grand jury RTL-Le Figaro-LCI.

«Le sens de mes propos c'était que nous savons que la durée de vie augmente, nous savons qu'un certain nombre d'entre nous vont vivre très longtemps et en bonne santé, ça n'est pas le cas de tout le monde. […] L'âge est en discussion notamment quand on est en pleine capacité, en bonne santé et que l'on sait qu'on va passer 20, 25, 30 ans à la retraite», a-t-elle précisé.

Le projet de loi de réforme des retraites devrait être rédigé et présenté cet été, a conclu Mme Buzyn.

Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, a assuré jeudi sur France Inter que l'âge légal de départ à la retraite «reste fixé à 62 ans».