«Ce pouvoir est en train de mettre le feu à notre pays», selon le patron de Mediapart

Sur le plateau de BFM TV, le chef de Mediapart Edwy Plenel a poussé un coup de gueule contre le pouvoir en place, trouvant la situation dans le pays inadmissible et prônant une réponse démocratique à la crise.

⚡️EDWY PLENEL / Le patron de #MediaPart pousse un coup de gueule dans l’émission #GrandAngle sur #BFMTV 🗣 « Ce pouvoir est en train de mettre le feu à notre pays! La violence de ce pouvoir attise la violence de ce pays! » pic.twitter.com/K76VukmYVH — Pure. (@PureTele) 22 марта 2019 г.

Selon lui, la dérive du pouvoir illustrée par la sortie en boîte de nuit du ministre de l'Intérieur est une honte pour la République.

«Ce pouvoir est en train de mettre le feu à notre pays! La violence de ce pouvoir attise la violence de ce pays! Elle excite les amertumes. Elle excite les humiliations», a martelé Edwy Plenel.

De son avis, il n'y a qu'une seule réponse à la crise que traverse le pays et cette réponse doit être démocratique et politique.

«On dissout l'Assemblée, on va devant les urnes, on change de gouvernement, on change de Premier ministre, on fait un référendum, on démissionne», a-t-il suggéré.

«Mais nous sommes devant une situation qui est inadmissible», lance-t-il en résumé.