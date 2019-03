Premiers jets de gaz lacrymogène à Paris au cours de l’acte 19 des Gilets jaunes (vidéo)

Après une matinée relativement calme, les premiers affrontements ont éclaté ce samedi 23 mars entre manifestants et forces de l’ordre boulevard Sébastopol, à Paris. Une vidéo, transmise par un correspondant de Sputnik, montre que la police a utilisé du gaz lacrymogène contre des Gilets jaunes.

On y voit également des manifestants qui brûlent des poubelles.

​La capitale française est sous tension pour ce nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Après le saccage le 16 mars des Champs-Élysées et sur décision du nouveau préfet de police, Didier Lallement, aucun Gilet jaune n'est autorisé à défiler sur la célèbre avenue, ses abords et la place de l'Étoile, non plus que dans un périmètre incluant le palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale. En outre, les militaires de Sentinelle ont pour la première fois été appelés en renfort.