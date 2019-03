Utilisation de «bombes d’excréments» contre la police à Lyon (vidéo)

Des manifestants à Lyon ont eu recours à des «cacatov» contre les forces de l'ordre ce samedi 23 mars, affirme Pure Tele qui a relayé une vidéo correspondante.

​On y peut voir des manifestants en train de jeter ce qui ressemble à des «bombes d'excréments» contre les forces de l'ordre, qui font une tentative pour chasser des Gilets jaunes.

© REUTERS / Charles Platiau Un syndicat dénonce le jet de cocktails «cacatov» contre la police à Paris

Ce n'est pas la première fois que des manifestants ont recours à de tels projectiles. Selon le syndicat policier UNSA Police SDSS, un agent de police a été la cible d'un jet d'excréments sous forme liquide, à proximité de la place du Trocadéro lors de l'acte 15 des Gilets jaunes

La capitale française est sous tension pour ce nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Après le saccage, le 16 mars, des Champs-Élysées et sur décision du nouveau préfet de police, Didier Lallement, aucun Gilet jaune n'est autorisé à manifester sur la célèbre avenue, ses abords et la place de l'Étoile, non plus que dans un périmètre incluant le palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale. En outre, les militaires de Sentinelle ont pour la première fois été appelés en renfort.