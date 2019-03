Choc, traumatisme crânien, ITT… un youtubeur blessé par un LBD lors de l’acte 19 (photo)

Après la manifestation des Gilets jaunes à Lyon ce samedi 23 mars, le YouTubeur Cemil a affirmé sur son compte Twitter avoir «reçu un tir de LBD à la tempe droite» et avoir été hospitalisé.

Je viens de sortir, après un scanner: bel hématome, 6j d’ITT et un traumatisme crânien.



Mais je vais bien.



Contrairement à notre République qui agonise et notre Démocratie qui est proche de la mort.



Je ne céderai à aucune intimidation!

Manifester est un droit fondamental. pic.twitter.com/FllwFUMgUM — Cemil Choses A Te Dire (@Cemil) 23 марта 2019 г.​

​Contacté par Sputnik, l'un de ses proches a mis en lumière ce qui s'était passé.

«Il a reçu un projectile (balle de LBD) dans la tempe droite hier, alors qu'il était visible et identifiable, visage découvert et pacifique. Une manifestante l'ayant reconnu (c'est un artiste vidéaste connu par les manifestants) sur sa gauche, elle l'a salué et lui a fait tourner la tête au moment où le tir est parti, lui évitant un impact frontal qui aurait été dramatique. Il s'en sort avec un choc post-traumatique, une plaie de quelques centimètres, un traumatisme crânien et 6 jours d'ITT», a confié à Sputnik un proche de Cemil.

Selon l'interlocuteur de l'agence, «avant l'incident, tout était calme et le cortège voulait juste avancer, marcher vers les quais de Saône depuis la place Bellecour».

🔴 APPEL A TEMOINS #LYON #ActeXIX

Cemil a reçu un tir de projectile venant des CRS hier alors qu'il était identifiable.

Une plainte sera déposée demain. Nous avons besoin de témoignages et d'images montrant son pacifisme et le tir.

Merci de partager cet appel.

— Ses proches- pic.twitter.com/nHaGiKlrtB — Cemil Choses A Te Dire (@Cemil) 24 марта 2019 г.​

Selon les publications Twitter de Cemil, une plainte sera déposée à sa sortie de l'hôpital.

La mobilisation des Gilets jaunes s'est renforcée le samedi 23 mars lors de l'acte 19. D'après les données de l'Intérieur, 40.500 personnes ont manifesté en France, dont 5.000 à Paris, contre 32.000 la semaine précédente. Depuis le début du mouvement, les chiffres officiels sont contestés par les Gilets jaunes qui ont eux-mêmes dénombré 127.212 participants ce samedi.