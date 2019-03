Nadine Morano sur les Gilets jaunes: «Jamais on a vu la France dans un chaos tel»

Dans un entretien accordé à BFM TV, la députée européenne LR Nadine Morano a affirmé que le gouvernement français et le chef de l’État étaient «incapables» de régler la crise des Gilets jaunes, «une situation inédite» à l’échelle de la France entière.

Nadine Morano, qui faisait partie du gouvernement Sarkozy, a vivement critiqué sur BFM TV l'approche du mouvement des Gilets jaunes par le gouvernement actuel et a dénoncé son «incapacité» à régler la crise.

«Je crois que les Français ne sont pas dupes. Ils voient semaine après semaine que le gouvernement et le Président de la République sont incapables de régler cette crise. Il y a eu moins de désordres samedi dernier, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est une situation inédite en France. Jamais on a vu la France dans un chaos tel pendant plus de quatre mois. Jamais une crise sociale de cette ampleur n'est restée sans réponse», a-t-elle fustigé.

Nadine Morano sur les manifestations de gilets jaunes: "Le président est incapable de régler cette crise" pic.twitter.com/1VVSJHSAYa — BFMTV (@BFMTV) 25. März 2019

Le problème, a-t-elle poursuivi, relève en premier lieu de la politique adoptée par le Président de la République: «Ce qui ne va pas avec Emmanuel Macron, c'est à la fois la méthode et les actes qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'il avait promis. Rappelez-vous les retraités, il avait promis de ne pas toucher à leur pouvoir d'achat et la première chose qu'il a fait c'est d'augmenter la CG sur les retraités».

Après les saccages de samedi dernier et le limogeage du préfet de police, le dispositif policier a été revu et renforcé à Paris et les manifestations ont été interdites dans des périmètres clés de plusieurs villes, comme sur les Champs-Élysées à Paris ou sur la place du Capitole à Toulouse.

Sur l'ensemble du territoire, 65.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, ainsi que 30.000 sapeurs-pompiers. À Paris, «8.545 contrôles préventifs ont été réalisés», a indiqué le ministre. Selon la préfecture de police, 96 personnes ont été interpellées et 53 verbalisées.