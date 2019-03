Cnews accusée d’avoir caché une scène montrant la blessée de Nice «poussée par la police»

Suite à la polémique autour de Geneviève Legay, manifestante septuagénaire blessée à Nice lors de l'acte 19 des Gilets jaunes, il s'est avéré que Cnews avait filmé la quasi-totalité de la scène en direct, sans le mentionner dans ses émissions, constate le site Arrêt sur images.

Cnews a diffusé en direct, vers midi, la charge des policiers à Nice au cours de laquelle Geneviève Legay apparaît sur les images avant et après s'être retrouvée par terre.

«L'endroit où se tient la septuagénaire juste avant la charge, devant le poteau qu'elle va heurter en tombant, est très exactement celui où, dans l'autre image, on distingue une personne poussée par un membre des forces de l'ordre avec ses mains», précise l'auteur de l'article.

Il poursuit que «c'est encore sur ce coin précis de la rue qu'on voit peu après Geneviève Legay étendue par terre, visage ensanglanté», ajoutant qu'elle «tenait à la main son gilet jaune juste avant la charge» et que «c'est bien une personne tenant un gilet jaune à la main qui est poussée par le policier».

«Cet enchaînement d'images suggère que, contrairement aux propos d'Emmanuel Macron (Geneviève "n'a pas été en contact avec des policiers"), c'est bel et bien un membre des services de police qui l'a poussée», constate l'auteur.

L'auteur dénonce le fait que Cnews ne se soit pas servi de sa propre séquence pour en savoir plus sur la nature de la blessure de Geneviève Legay, affirmant que la chaîne a quasiment passé sous silence cet incident.

Les premières mentions sur Cnews de la militante blessée ne sont apparues que le lendemain, dimanche 24 mars, sans toutefois montrer la vidéo concernée. «Un article montrera bien cette charge policière, mais sous un angle de vue différent, ne permettant pas de voir la militante», affirme Arrêt sur images.

«La séquence filmée lors de la charge de la police permettait de faire un lien entre la chute de Geneviève Legay et les forces de l'ordre», conclu l'auteur de l'article.

© Sputnik . Irina Kalashnikova Des street medics victimes de violences policières lors de l’acte 19 (vidéos)

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Emmanuel Macron a déclaré que «quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celles-ci», ajoutant qu'elle «n'avait pas été «en contact avec les forces de l'ordre».

Lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nice, interdite par les autorités, Mme Legay a été sérieusement blessée à la tête près de la place Garibaldi et a été transportée aux urgences à l'hôpital Pasteur. Comme l'indique la presse locale, elle est tombée lors d'une charge des forces de l'ordre. L'image a fait le tour des réseaux sociaux.