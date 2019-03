Griveaux, Loiseau et Mahjoubi démissionnent du gouvernement

Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Mahjoubi démissionnent du gouvernement, a annoncé l'Élysée. MM.Griveaux et Mahjoubi quittent le gouvernement pour participer aux municipales à Paris, alors que Mme Loiseau mènera la liste de la majorité présidentielle aux européennes de mai 2019.

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, la ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau et le secrétaire d'État chargé du Numérique Mounir Mahjoubi quittent leurs postes, a annoncé l'Élysée.

«Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin aux fonctions de: Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes, Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique», lit-on dans le communiqué.

Prié de dire quand ces trois postes seront de nouveau pourvus, la présidence de la République n'a pas souhaité faire de commentaire, d'après l'AFP.

Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi quittent le gouvernement pour participer aux élections municipales 2020 à Paris. Nathalie Loiseau s'en va pour mener la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes de mai 2019.

M.Griveaux ne s'est pas officiellement déclaré candidat à la mairie de Paris, mais ne fait pas mystère de son intérêt pour cette élection. Sur Facebook, il a annoncé qu'«une page se tourne».

Fin février, M.Griveaux, avait déjà indiqué sur France Info: «Si je devais annoncer ma candidature à la candidature, je quitterais le gouvernement», tout en précisant que l'annonce du candidat LREM aurait lieu «avant ou juste après les élections européennes» du 26 mai. «Je dirai mon souhait au printemps», avait-il ajouté.