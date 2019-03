Sous le poids de la critique, Miss France reste fidèle à elle-même

Une image récente de Miss France lui a valu un tas de reproches et des conseils d'«arrêter de manger», mais Vaimalama Chaves n'a pas été désorientée. Elle a confié à Gala avoir pris «un peu de poids» et a donné des détails sur son mode de vie depuis qu'elle a été élue.

Nombreuses ont été les critiques sous l'une des dernières photos sur Instagram de Vaimalama Chaves. L'objet des reproches: les rondeurs de Miss France en maillot de bain, image accompagnée en effet d'une légende d'inspiration pour ses abonnés.



Malgré presque 80.000 «J'aime», parmi les commentaires figuraient «arrête de trop manger» et «Fais un peu d'effort pour ton corps et tu seras parfaite pour Miss Univers». Or, Miss France ne s'est pas découragée.

«Oui, j'ai des rondeurs. Et alors? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d'aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux!», a-t-elle lancé.

«C'est vrai, j'ai pris un peu de poids depuis mon élection. Mais comment pourrait-il en être autrement? Je suis invitée tous les jours, midi et soir, à des tables merveilleuses! Je savoure ma chance… et les plats délicieux que l'on me sert!», a-t-elle poursuivi, interrogée par Gala.

Adolescente et en surpoids, Vaimalama Chaves avait déjà été dans le rôle de victime.

«À l'époque, je n'avais pas de recul. Les médisances m'affectaient beaucoup», a-t-elle raconté. «Mais depuis, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai mûri. Et j'ai réalisé que mon bonheur ne pouvait pas dépendre du regard des autres. Ce que les gens pensent ou disent, ça les regarde. Je ne veux pas les laisser me dicter leur loi!»

«Entre être une Miss bien en chair mais épanouie et souriante, et être une Miss toute mince avec des abdo mais frustrée, aigrie et affamée, j'ai choisi mon camp!», a-t-elle conclu.