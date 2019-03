Le pape désavoué par deux tiers des Français en raison de la pédophilie dans l’Église

Pour presque deux tiers des Français, le pape François gère mal la crise des abus sexuels dans l’Église catholique, révèle un sondage Odoxa pour Témoignage chrétien publié mercredi.

Au total, 83% des personnes interrogées sont d’avis que les «affaires de pédophilie et d’agressions sexuelles constituent une des crises les plus graves que l’Église» ait traversée. Dans le même temps, 56% des sondés indiquent avoir une «mauvaise opinion» de l’Église catholique (contre 32% en octobre 2010), et 69% avouent que les récents scandales ont changé leur regard sur les évêques et les prêtres de France.

L’étude a été réalisée après le refus par le pape François de la démission du cardinal Philippe Barbarin, condamné à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d’un prêtre. Face à la crise, 65% des Français estiment que le pape gère «mal» la situation contre 34% qui jugent qu’il la gère «bien».

© AP Photo / Alessandra Tarantino Le pape admet que des religieuses sont tenues en esclaves sexuelles par le clergé

Interrogés sur des moyens possibles de remédier à la situation, 85% des Français se prononcent pour le mariage des prêtres, et 78% d’entre eux plaident pour l’ordination des femmes. En outre, pour 57% des sondés, il faut donner moins de pouvoir aux ecclésiastiques.

Le sondage a été réalisé les 20 et 21 mars, à partir d'un échantillon de 1.001 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus.