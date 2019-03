Le mur extérieur de la prison de Poissy s’est effondré sur des dizaines de mètres (photos)

Une partie du mur extérieur de la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines, s’est effondrée, a annoncé jeudi la municipalité sur son fil Twitter. Sur les photos qui accompagnent le message, on voit un pan de mur de plusieurs mètres complètement détruit:

⚠️ URGENT DIRECT Une partie du mur extérieur de la Maison Centrale #Poissy s’est effondrée ce jeudi midi 28 mars, sur l’avenue des Ursulines, fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre entre rues des Prêcheurs et Tournelle. Forces de sécurité sur place. Évitez le secteur. pic.twitter.com/EQNHJeQCTD — Ville de Poissy (@villepoissy) 28 mars 2019

Selon les autorités, un périmètre de sécurité a été mis en place et le secteur est à éviter. Le syndicat de l’administration pénitentiaire SNP-FO précise que le mur d’enceinte s’est écroulé sur plus de 30 mètres de long:

Flash-inFO, #Poissy: Le mur d'enceinte de la #prison vient de s'écrouler sur plus de 30 mètres de long. Les forces de l'ordre sont sur place. Plus d'infos à suivre pic.twitter.com/clIFdvN9wH — SNPFO (@SNPFO_PS) 28 mars 2019

© Sputnik . Alexey Filippov Faute de personnel pénitentiaire, deux trafiquants de drogue libérés de prison en France

D'après le quotidien Le Parisien, aucun détenu n’a pris la fuite, et il n’y a pas non plus de blessés. Les médias rappellent que le maire de Poissy, Karl Olive (LR), avait en novembre dernier alerté l’administration pénitentiaire sur l’état vétuste du mur et réclamé des travaux «de toute urgence».

Pourtant, ce sont bien les travaux de rénovation engagés par l’administration qui ont provoqué l’écroulement du mur. Le béton injecté pour consolider la paroi a finalement été trop lourd et le tout s’est effondré, affirme le quotidien.