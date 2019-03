Schiappa s’en prend à «Envoyé spécial», la réponse de l’émission ne se fait pas attendre

Marlène Schiappa a regretté dans une interview que les émissions Cash Investigation et Envoyé Spécial montrent «sans cesse des images de politiciens corrompus» et a souhaité plus de «belles histoires». En réponse, les émissions lui ont rappelé leurs missions et priorités.

Dans une interview accordée au site internet du magazine Télé-Loisirs, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a critiqué le format des émissions d'investigation de France 2 présentées par Élise Lucet, Cash investigations et Envoyé spécial.

«Je trouve que quand on montre sans cesse, sur le service public de surcroît, aux gens, des exemples de politiciens corrompus, d'hommes et de femmes politiques véreux, de gens qui détournent de l'argent (…) Quand on ne montre que ça, je crois qu'on installe dans l'esprit des gens "Wouah, ils sont tous comme ça"», a-t-elle déclaré, estimant qu'il s'agissait notamment d'une «forme de populisme».

© AP Photo / Francois Mori La présence de Cyril Hanouna à l’Assemblée nationale déclenche une polémique (photos)

La secrétaire a souhaité que soient montrés des aspects plus positifs de la vie politique: «J'aimerais bien qu'on alterne et que de temps en temps il y ait de belles histoires et des prismes politiques. Que l'on parle des responsables politiques, qui s'engagent, souvent pour pas grand-chose, au service de l'intérêt général. Il y en a des milliers.»

Mme Schiappa avait néanmoins précisé respecter Élise Lucet «en tant que journaliste et en tant que femme.»

Après ces propos, la réponse de Cash Investigation ne s'est pas fait attendre sur le compte Twitter officiel de l'émission.

Bonjour @MarleneSchiappa

Lorsque @cashinvestigati enquête sur le plastique, la surpêche, les implants, l’optimisation fiscale et les conditions de travail des salariés, pour vous c’est «une forme de populisme». Pour nous ce sont des sujets d’intérêt général. — CASH INVESTIGATION (@cashinvestigati) March 28, 2019

La réaction d'Envoyé spécial a suivi:

Chère @MarleneSchiappa, populiste #EnvoyeSpecial? A France Télévisions, notre mission est d'informer, l'investigation est une de nos priorités et nous tenons par-dessus tout à notre indépendance.



A (re)voir votre portrait dans #EnvoyeSpecial ⬇https://t.co/JrLVOA7Ws1 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 28, 2019

Dans la foulée, le journaliste de France Inter Guillaume Meurice a rappelé à la Secrétaire d'État sa fréquente participation aux émissions de Cyril Hanouna.