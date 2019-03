JusticePourAnge: vive réaction à la mort suspecte d’un homme contrôlé par la police

Quand un jeune homme fait l'objet d'un contrôle de police, est placé en garde à vue et est rendu à sa famille 48h plus tard en état de mort cérébrale, les siens et la société ont le devoir de demander la lumière sur les faits et l'Etat a le devoir d'y repondre. #JusticePourAnge https://t.co/ekSHDkdVUr