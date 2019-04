Participation à l’acte 20: le patron de Sud Radio dénonce des «chiffres bidonnés» (vidéo)

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les chiffres de participation officiels sont contestés par les manifestants. Didier Maïsto, le patron de Sud Radio, a également dénoncé les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur pour l'acte 20 des Gilets jaunes.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, M. Maïsto a ainsi annoncé que les «chiffres continuaient d'être bidonnés» et qu'il s'agissait d'«une farce».

«Lors de cet acte 20, j'ai vu d'abord à Paris énormément de monde: 15.000 à 20.000 personnes […]. Et toutes les personnes qui étaient là ont fait les Facebook live de différents angles et on se rend compte, effectivement, qu'il y avait au bas mot, minimum, 15.000 personnes. Comme d'habitude à 14h les chiffres tombent. J'ai cru d'abord à une plaisanterie de mauvais goût. Et je vois 1.800 personnes à Paris et 5.600 personnes en France. Les bêtises continuent, on continue à essayer de mentir aux gens. Et ce chiffre était rajusté entre 16h et 17 h à 4.000 personnes à Paris», a déclaré le patron de Sud Radio.

⚡️DIDIER MAÏSTO / Le patron de #SudRadio dénonce les chiffres communiqués par le ministère de l’intérieur lors de l’#ActeXX des #GiletsJaunes 🗣 « J’ai cru d’abord à une plaisanterie de mauvais goût […] on continue à essayer de mentir aux gens »https://t.co/itbYQedwF2 pic.twitter.com/QxejEoTEnk — Pure. (@PureTele) 1 апреля 2019 г.​

Les Gilets jaunes se sont réunis à travers toute la France samedi 30 mars pour participer à l'acte 20 du mouvement. Les chiffres des participants diffèrent en fonction des sources. Selon le ministère de l'Intérieur, 33.700 personnes dont 4.000 à Paris ont pris part à la mobilisation, en baisse par rapport à la semaine précédente.

Un autre chiffre, donnant 120.000 manifestants, a été avancé par Policiers en colère. Enfin, d'après l'estimation de la page Facebook Le Nombre jaune, le mouvement a rassemblé en tout 102.713 personnes.