Ministre des Armées perdue? Florence Parly recherchée par les députés LR

Le chef de file des députés LR, Christian Jacob, s’est interrogé sur les «absences récurrentes» de la ministre des Armées devant les parlementaires et a réclamé son audition, relate Le Figaro.

Traduisant l'indignation des députés faisant partie de la commission Défense, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, a dénoncé les «absences récurrentes» de la ministre devant les parlementaires et a réclamé son audition, a annoncé Le Figaro.

Le média indique que M. Jacob a notamment dénoncé un manque d'information sur des sujets d'actualité ainsi que l'attitude du ministère à l'égard des élus.

«C'est hallucinant et c'est sans doute la partie émergée de l'iceberg. Il y a de moins en moins de ministres présents à l'Assemblée et je n'ai jamais vu un ministre de la Défense aussi inexistant», a-t-il tonné, soutenu par Charles de la Verpillière, vice-Président de la commission, et l'ensemble des membres LR.

© AP Photo / Hassan Ammar La France frappera de nouveau la Syrie «si c’est nécessaire», affirme Florence Parly

Selon Le Figaro, les parlementaires regrettent d'abord de ne pas avoir pu auditionner un seul chef d'état-major (Air, Mer, Terre) depuis plus de six mois et trouvent insuffisant le passage en commission de la ministre Florence Parly le 6 février.

Le journal signale que les députés pointent du doigt un manque de considération des parlementaires et de leur rôle de contrôle sur la politique menée actuellement face à des sujets brûlants liés à la défense, plus particulièrement à la lutte contre Daech* en Syrie et en Irak, à la situation militaire au Mali ou encore aux activités de l'opération Sentinelle en France dans le cadre des Gilets jaunes.

«Il y a un problème Parly», a martelé le député, cité par Le Figaro, ajoutant qu'il existe «un problème global de compétences et de comportement» au sein du gouvernement et que «peut-être considèrent-ils que le parlement, comme les partenaires sociaux, ne servent à rien».

*Organisation terroriste interdite en Russie