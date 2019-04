À Paris, une déflagration au cours d'un violent incendie dans le 19ème arrondissement

Un incendie s'est déclaré samedi dans la soirée dans un immeuble du 19ème arrondissement de la capitale française. 50 pompiers sont à pied d'œuvre pour contrer ce «feu très virulent», ont-ils fait savoir à BFM TV.

INCENDIE À PARIS: Une forte explosion a retenti dans l'immeuble en feu. L'électricité a été coupé dans la rue. #Incendie pic.twitter.com/OoxDNouYem — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 6 avril 2019

Sur les images et vidéos postées sur les réseaux sociaux, on entend une forte déflagration et observe l'immeuble en flammes, entouré d'un nuage de fumée difficilement distinguable dans l'obscurité. Le bâtiment est situé au croisement du boulevard Macdonald et de l'allée Pierre Mollaret.

Notre cadre opérationnel de permanence est actuellement engagé auprès des @PompiersParis pour un important #incendie à #Paris19!

Facilitez l'intervention des secours! pic.twitter.com/vL3VninfFq — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) 6 avril 2019

Violent incendie dans le 19e à Paris dans un immeuble d’habitation. Explosion entendue à l’instant. Pompiers sur place pic.twitter.com/AcEelW3va3 — Claire Hache (@clairehache) 6 avril 2019

Le feu s'est déclaré entre «le premier et le cinquième étage», au-dessus de plusieurs boutiques, ont constaté les pompiers à la chaîne. Il pourrait s'être déclaré au deuxième étage, selon des témoins interrogés par des correspondants de LCI sur place.

«Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer», a déclaré le porte-parole des Sapeurs-Pompiers de Paris, Gabriel Plus, lors d'un point presse. «Le feu s'est développé assez rapidement, par l'extérieur et les balcons» d'un immeuble «récent et moderne».

La préfecture de police, ne faisant non plus état d'éventuelles victimes, a constaté qu'un «violent feu d'appartement dans un immeuble d'habitation» avait eu lieu.

«J'ai entendu un boum, puis je suis sortie et j'ai vu les flammes aux 2e, 3e et 4e étages. C'était affreux, le feu était partout», a déclaré à l'AFP une voisine de l'immeuble.

Le total de 27 appartements ont été touchés. Aux environs de 23h00 les pompiers étaient en train de maîtriser l'incendie. Il reste encore à préciser les circonstances dans lesquelles il est survenu.

#Paris19: le feu est circonscrit et en voie d’être totalement maîtrisé par les @PompiersParis dont je veux saluer, une fois encore, le sang-froid, le courage et le dévouement pour neutraliser ce violent incendie — dont les causes et le bilan restent à déterminer. — Christophe Castaner (@CCastaner) 6 avril 2019

«Il y a un certain nombre d'images qui montrent cette explosion. Ce que je peux vous dire c'est que l'immeuble n'est pas alimenté au gaz mais il peut y avoir eu des bouteilles de gaz sur les balcons qui ont pu exploser, mais il nous faudra un peu de temps pour évaluer si cette explosion est due à une bouteille de gaz», a précisé le lieutenant-colonel Gabriel Plus.