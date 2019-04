Acte 22: la préfecture interdit toute manifestation à Lyon

Après consultation du maire de Lyon et des associations de commerçants du centre-ville, reçues récemment pour évoquer leurs difficultés suite au mouvement des Gilets jaunes, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé le 9 avril qu'il serait interdit par arrêté de manifester samedi.

Selon les autorités, le périmètre concerné par cette interdiction «sera précisé ultérieurement».

Depuis plusieurs semaines, les manifestations dites des « Gilets Jaunes » perturbent chaque samedi le centre-ville de Lyon. Adossés aux manifestants, des groupes violents s’en prennent aux personnes et aux forces de l’ordre, avec la volonté de dégrader les biens publics et privés — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 9 апреля 2019 г.​

«Nous observons une diminution régulière du nombre de manifestants et le maintien des individus les plus radicaux. Ces derniers s'en prennent notamment aux commerces de centre-ville, qui voient leur activité commerciale souffrir de ce mouvement qui les empêche de travailler et qui menacent leur pérennité économique», indiquent mardi la préfecture et la ville de Lyon dans un communiqué commun relayé par des médias.

Ainsi, se prononçant devant la presse ce lundi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Emmanuel Imberton a constaté une baisse du chiffre d'affaires dans l'hypercentre commerçant de Lyon de 50% les samedis, voire 75% dans certains cas.

Depuis le mois de novembre 2018, les acteurs économiques, et notamment ceux du commerce et de l’artisanat, subissent les conséquences des manifestations et de leurs débordements. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 9 апреля 2019 г.​

Depuis plusieurs semaines, les Gilets Jaunes manifestent chaque samedi dans le centre-ville de Lyon. Dans le cadre du plan d'aide de l'État, plusieurs mesures ont été prises pour soutenir les commerçants et artisans pénalisés par les manifestations à répétition. Le dispositif mis en place par l'État a été complété par la Ville de Lyon, qui a mis en place «des mesures exceptionnelles à hauteur de 700.000 euros» afin de sauvegarder l'emploi et l'activité des commerces.

Comme l'a indiqué sur Twitter le maire de Lyon, Gérard Collomb, la nouvelle mesure pourra «compléter le dispositif déjà annoncé et consolider les efforts fournis sur le long terme par l'État, la Ville et les commerçants».