Éric Drouet sur une rencontre au Sénat annulée: «Ils ne veulent rien entendre»

Faisant partie de la délégation des Gilets jaunes qui s'est rendue aujourd'hui au Sénat pour discuter avec la sénatrice Catherine Fournier, présidente de la commission spéciale sur le projet de loi Pacte, d'une possible privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), Éric Drouet a commenté à Sputnik la décision du Sénat d'annuler ce rendez-vous.

© AFP 2019 ERIC FEFERBERG / AFP Le Sénat annule à la dernière minute une rencontre avec des Gilets jaunes, dont Drouet

Selon lui, 20 minutes avant la rencontre, leur délégation a appris par un appel téléphonique qu'elle était annulée. «On a eu l'information que c'était Bruno le Maire qui avait appelé pour que le rendez-vous soit annulé», a-t-il indiqué.

M.Drouet n'était pas tout à fait d'accord avec un Gilet jaune, à côté de lui, qui supposait que la rencontre avait été annulée parce que des médias le traitaient «de terroriste».

#Drouet: «Bruno le Maire a aimé dire qu'on n'était pas des experts là-dedans, mais on a très bien vu ce qui s'était passé avec les autoroutes. On n'est pas dupe, on est maintenant assez bien renseigné avec Internet»https://t.co/lbelONxfXz pic.twitter.com/owdGOxySoC — Sputnik France (@sputnik_fr) April 9, 2019

​«Non, c'est peut-être le fait que ce rendez-vous soit plus médiatisé du fait de ma présence et plus relayé peut-être […] et les gens soient plus au courant de ce qui va se passer avec la vente d'ADP et que nous, simples citoyens, avec certains sénateurs, on discute de cela pour savoir comment on peut annuler tout cela», a-t-il supposé.

Toutefois, M.Drouet a estimé que la décision du Sénat prouvait que les autorités françaises ne voulaient pas dialoguer avec les Gilets jaunes.

«[Je suis] déçu, oui, et au final non, parce que cela va leur faire de la mauvaise pub parce que cela prouve que les Gilets jaunes depuis le début sont ouverts au dialogue et le dialogue n'est refusé que par le gouvernement au final. Nous, on est là et prêts à discuter de même de toutes les revendications des Gilets jaunes et eux, ils ne veulent rien entendre en fait», a-t-il ajouté.

Interrogé par Sputnik sur le même sujet, Martial Bourquin, sénateur du Doubs, s'est dit non seulement «surpris, mais complètement désappointé» par le refus du Sénat de recevoir la délégation des Gilets jaunes, mouvement qui «a amené un vent de fraîcheur dans la vie politique».

Martial Bourquin, sénateur du Doubs: «Je suis non seulement surpris, mais complètement désappointé parce qu'on a besoin d'avoir… Qu'est-ce qu'a amené les #GiletsJaunes, cela a amené un vent de fraîcheur dans la vie politique»https://t.co/lbelONxfXz pic.twitter.com/hTgThOO4Nl — Sputnik France (@sputnik_fr) April 9, 2019

Martial Bourquin, sénateur du Doubs, s’est excusé de l’annulation de la rencontre avec des #Giletsjauneshttps://t.co/lbelONxfXz pic.twitter.com/L9eyS25HDX — Sputnik France (@sputnik_fr) April 9, 2019

​Un autre sénateur a aussi félicité la délégation des Gilets jaunes d'être venue sur le sujet de la privatisation de l'aéroport de Paris, ce qui constitue, selon lui «un scandale absolu»:

Un sénateur à Éric #Drouet: «La question ce n’est pas le Senat, c'est les contre-pouvoirs. Est-ce qu'il y a une place dans la démocratie selon Macron pour les contre-pouvoirs?»#GiletsJauneshttps://t.co/lbelONxfXz pic.twitter.com/mnYJaxukvU — Sputnik France (@sputnik_fr) April 9, 2019

​«La question ce n'est pas le Sénat, c'est les contre-pouvoirs. Est-ce qu'il y a une place dans la démocratie selon Macron pour les contre-pouvoirs? La vraie question, elle est là».

Enfin le sénateur a plaisanté et s'est dit étonné que le gouvernement traite M.Drouet d'homme «infréquentable» et demandait au Sénat de ne pas le recevoir.

Éric Drouet: «On me diabolise à chaque fois et les gens qui me rencontrent me disent: je ne pensais pas que tu étais comme ça»https://t.co/lbelONxfXz pic.twitter.com/DTmBiN9uDB — Sputnik France (@sputnik_fr) April 9, 2019

​Plus tôt dans la journée, l'AFP a informé que le Sénat avait annulé la réunion à la dernière minute en évoquant un «risque de troubles à l'ordre public». Lundi soir, une délégation des Gilets jaunes a rendu publique l'information concernant cette rencontre, entraînant sa médiatisation. Mardi, un certain flottement a régné jusqu'au dernier moment sur le lieu où elle pourrait se tenir, avant qu'elle ne soit finalement annulée, sur décision de la présidence du Sénat.