Pour un sénateur, les Gilets jaunes ne sont plus que des «canards décapités»

Intervenant au Sénat en présence du Premier ministre le président du groupe Les Indépendants — République et territoires Claude Malhuret n'a pas mâché ses mots se prononçant sur le mouvement des Gilets jaunes.

«Il ne reste plus aujourd'hui dans les rues le samedi que quelques acharnés d'un mouvement sans but et sans programme, zigzagant le long des boulevards comme des canards décapités, s'enivrant de selfies sur fond de poubelles en feu en répétant "On ne lâche rien", sans qu'on sache d'ailleurs ce qu'ils tenaient.»

#GrandDebatNational @ClaudeMalhuret: "Il ne reste plus aujourd'hui dans les rues le samedi, que des acharnés d'un mouvement sans but et sans programme." #GiletsJaunes pic.twitter.com/bA4uj4VwJl — Public Sénat (@publicsenat) April 10, 2019​

Le tollé qui a suivi cette métaphore osée du sénateur ne s'est pas fait attendre. Tandis qu'une vidéo montrant un Premier ministre souriant au discours prononcé par le sénateur a été publiée, la plupart des internautes ont vivement critiqué l'homme politique pour son mépris et ses insultes envers les citoyens.

Ça fait beaucoup d'acharnés quand-même… On appréciera le dédain de la réflexion, sinon… #GiletsJaunes — MissJack 💚🐝🐞🐛 (@MissJack007) April 10, 2019​

Encore un guignol qui du haut de son piédestal montre son mépris des pauvres — Fatih (@fatih_alad) April 11, 2019

ce personnage n'a pas sa place dans nos institutions! que d'insultes envers les citoyens! — katell ladirat le dimet (@Mamm_Katell) April 10, 2019

La métaphore du sénateur a été pourtant appréciée par certains internautes:

Bien résumé 👌🏼. Marre de cette minorité en jaune qui pense pouvoir imposer aux autres sa façon de penser et sa haine envers ceux qui ont réussi leur vie. Marre des discours communistes et extrémistes propagés par ces gens dénués de réflexion. — Charlotte ♉️✨ (@Charlotte__S24) April 11, 2019

Au Sénat, à l'occasion de la fin du Grand débat, les présidents des groupes politiques se sont exprimés mercredi 11 avril en présence du Premier ministre Edouard Philippe.