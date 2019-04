Miss France et ses animaux de ferme préférés: un aveu qui pourrait déplaire aux végans

Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et Miss Tahiti 2018, a étonné les participants à la Surprise Party de l’émission des Enfants de la télé, présentée par Laurent Ruquier en prime-time sur France 2.

© AFP 2019 Gregory BOISSY / AFP Laurent Ruquier revient sur sa blague controversée sur Miss France 2019

Après avoir qualifié de «cool» sa récente visite au Salon de l’agriculture, elle s’est vu demander quel était l’animal de ferme qu’elle préférait. Miss France a alors indiqué avec un sourire taquin:

«Cela dépend de la cuisson».

«Oui, elle n’est pas végane», a noté la journaliste Évelyne Thomas, elle aussi présente sur le plateau.

Les abonnés du compte Instagram de Miss France 2019 pourraient donner une réponse plus précise à la question posée par l’animateur Laurent Ruquier. Une image publiée en août 2018 montre Vaimalama Chavez en train de visiter le marché de Papeete à Tahiti.

«A partir de 4h, la ville s’anime et se colore des rayons du soleil. C’est le moment d’aller chercher nos "firi firi", pua rôti, "taioro" et "taota" pour un brunch en famille. Un instant précieux que je m’applique à vivre aussi souvent que possible», note la jeune femme dans son message.

Le «pua'a rôti» ou porc rôti est l’un des grands classiques de la cuisine tahitienne.

Une autre image publiée par Miss France sur Instagram lui a récemment valu un tas de reproches et des conseils d'«arrêter de manger». Mais Vaimalama Chaves n’a pas été découragée. Elle a reconnu à Gala avoir «pris un peu de poids depuis son élection» en raison «des tables merveilleuses» auxquelles elle était invitée «tous les jours, midi et soir».

© AFP 2019 Gregory BOISSY / AFP Sous le poids de la critique, Miss France reste fidèle à elle-même

«Oui, j'ai des rondeurs. Et alors? Ou alors ceux qui me critiquent sont jaloux et ils feraient mieux d'aller manger un casse-croûte au lieu de déverser leur haine sur les réseaux sociaux! […] Je savoure ma chance… et les plats délicieux que l'on me sert!», a-t-elle lancé.

Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves a été élue Miss France 2019 le 15 décembre.