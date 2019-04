Une femme traînée brutalement à plat ventre par la police place de la République (vidéo)

S'étant déroulée sans incidents majeurs, l'acte 22 des Gilets jaunes dans la capitale française a néanmoins été marqué par l'interpellation musclée d'une femme. La scène s'est déroulée sur la place de la République, où un gros dispositif de forces de l'ordre avait été déployé lors de cette première mobilisation après l'entrée en vigueur de la loi anticasseurs.

🇫🇷 [#ActeXXII] Très grosses tensions à #Paris lors de l'#Acte22 des #GiletsJaunes: plusieurs arrestations musclées. On entend partout du verre brisé. Les manifestants ont allumé un feu place de la #Republique. Ils sont plusieurs milliers en ce #13Avril. pic.twitter.com/NJbN0zQwBV — La Plume Libre (@LPLdirect) 13 avril 2019

Filmée depuis divers angles, la scène montre un agent de la BAC traîner littéralement une femme, apparemment une manifestante mais ne portant pas de gilet jaune. Il la force à rester au sol, face contre terre.

Au milieu d'une foule animée, les faits attirent de plus en plus l'attention. Un groupe de policiers encercle le périmètre, ne laissant pas les passants approcher.

© AFP 2019 LOIC VENANCE Acte 22 à Toulouse: la BAC a chargé et frappé des journalistes étrangers présumés (vidéo)

«C'est une femme, calmez-vous», dit une voix masculine, alors que l'agent de la BAC essaye de ligoter les mains de la personne et que ses collègues l'y aident.

La raison de cette interpellation reste à déterminer.

Le 22e acte de la mobilisation des Gilets jaunes a été la première manifestation depuis la nouvelle loi anticasseurs, promulguée par Emmanuel Macron et publiée au Journal officiel le 11 avril. Selon le texte, la dissimulation volontaire du visage est considérée comme un délit et est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Comparativement à l'acte précédent, le ministère de l'Intérieur a annoncé une mobilisation en hausse lors de l'acte 22 des Gilets jaunes avec 31.000 participants à travers le pays, dont 5.000 à Paris. Les chiffres officiels sont nettement surpassés par ceux du syndicat Policiers en colère (lequel comptabilise 90.000 Gilets jaunes) et par Le nombre Jaune qui a recensé 80.504 manifestants dans toute la France.