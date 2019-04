Le prix de l'essence explose en pleine crise des Gilets jaunes

Le prix du Super SP95 est sur le point de rattraper celui enregistré en octobre, qui avait déclenché la mobilisation des Gilets jaunes à partir du 17 novembre. La semaine dernière, le Super SP95 s'affichait ainsi en moyenne à 1,5653 euro le litre, soit 2 centimes de plus qu'une semaine plus tôt, selon les statistiques communiquées le 15 avril par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui fournit des chiffres moyens.

La courbe suit une tendance à la hausse depuis la fin de l'année dernière et s'approche du pic de 2018, observé la deuxième semaine d'octobre, avec 1,5735 euro, soit moins d'un centime d'écart.

Le diesel suit le mouvement, bien qu'à un rythme plus lent.

Ce sont ces tarifs élevés des carburants, associés à la réduction de l'écart entre le prix de l'essence et celui du diesel, qui avaient provoqué des contestations parmi les consommateurs, donnant naissance au mouvement des Gilets jaunes.

Mobilisés depuis le 17 novembre, ces derniers sont redescendus dans les rues le 13 avril pour leur acte 22 qui a rassemblé 31.000 participants à travers le pays, selon le ministère de l'Intérieur, ces chiffres officiels étant nettement surpassés par ceux du syndicat Policiers en colère (90.000 Gilets jaunes) et par les 80.504 manifestants recensés par Le nombre Jaune.