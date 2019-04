Christophe Barbier compare Notre-Dame aux centrales nucléaires construites en Chine

Le lendemain du drame, dans son message à la nation, Emmanuel Macron annonce que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit reconstruite en 5 ans. L’éditorialiste Christophe Barbier estime que cette période est pleinement suffisante.

ÉDITO — "On doit pouvoir reconstruire cette charpente et ce plafond en 5 ans" pic.twitter.com/8n3DZQWlrd — BFMTV (@BFMTV) 17 апреля 2019 г.

«Cinq ans c’est 2024, 2024 c’est les Jeux olympiques, le monde entier va venir à Paris, il faut que Notre-Dame soit terminée et inaugurée à ce moment-là», a-t-il déclaré.

Concernant le délai de 10-15 ans évoqué par certains spécialistes, M.Barbier juge qu’ils veulent profiter de ce chantier unique.

«Parce qu’ils veulent faire de Notre-Dame leur Dame. […] Travailler avec délectation sur ce chantier qui est évidemment un chantier unique. Architectes, artisans, maîtres d’œuvre, tous là, ils veulent pendant 10 ans – 15 ans pouvoir en profiter», a-t-il expliqué.

Et d’expliquer que la Chine avait construit des centrales nucléaires en quelques mois:

«Les Chinois font des centrales nucléaires en quelques mois, on doit pouvoir reconstruire cette charpente et ce plafond en 5 ans. Il suffit de s’y mettre nombreux et on a vu que les dons sont là, l’argent est là».

Un incendie s'est déclaré lundi 15 avril dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le procureur de la République de Paris a indiqué mardi 16 avril que la piste accidentelle était privilégiée. Selon les pompiers, le feu serait «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de ce monument historique, le plus visité d'Europe.