Enquête de Mediapart sur les pratiques fiscales de Dany Boon: l’acteur porte plainte

À la suite des révélations de Mediapart sur le «patriotisme fiscal» de l’acteur Dany Boon, ce dernier a porté plainte contre X «pour vol et recel de documents personnels». Le média tient à souligner que malgré ce recours à la justice, l’humoriste ne conteste aucune information.

L'humoriste et acteur français Dany Boon a déposé une plainte contre Mediapart suite à une enquête-vidéo mise en ligne en janvier 2019. Celle-ci s'appuyait sur des documents détaillant le patrimoine de l'acteur.

Selon le média, Dany Boon a investi dans des fonds spéculatifs en passant par des paradis fiscaux. Ces pratiques sont en contradiction avec sa communication sur le patriotisme fiscal, sans pour autant que Mediapart n'évoque de fraude fiscale.

Dany Boon avait réagi quelques jours après ces révélations, affirmant que toutes ses économies étaient légalement placées «et déclarées dans le strict respect du droit et du devoir fiscal». Réagissant à ces révélations, Dany Boon avait affirmé en janvier avoir «toujours payé […] tout l'impôt là où il m'est réclamé partout où j'exerce mes activités professionnelles et artistiques.»

Comme l'a affirmé l'un de ses avocats, Marie-Alix Canu-Bernard, la plainte «pour vol, violation du secret professionnel, atteinte au secret des correspondances et recel de ces délits a été déposée contre X et non contre Mediapart». Elle a ainsi estimé ne pas comprendre pourquoi le média se sentait concerné.

Cependant, la police judiciaire a entendu ce lundi 15 avril deux journalistes de Mediapart et l'auteur de la vidéo incriminée. Comme l'a indiqué le coresponsable des enquêtes à Mediapart, Fabrice Arfi, cette plainte ne visait qu'à dévoiler les sources du journal qui avaient rendu possible l'enquête. Selon M. Arfi, Dany Boon «ne conteste aucune des informations» et avait refusé de répondre aux questions du média pendant des mois. Cependant, toujours selon lui, l'acteur conteste le fait qu'ils aient pu les rendre publiques.