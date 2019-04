Quelle est la réaction des figures des Gilets jaunes aux chants haineux contre la police?

Durant l'acte 23 sur la place de la République à Paris, des manifestants ont scandé à plusieurs reprises des chants, appelant les forces de l'ordre à se tuer, des provocations qui ont scandalisé les syndicats et les milieux politiques français.

Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête. Dans ce contexte, plusieurs figures du mouvement se désolidarisent des chants lancés par les manifestants aux policiers.

«Nous dénonçons avec vigueur les propos invitant les policiers à se suicider, entendus très marginalement et pour la première fois lors de l'acte 23 des Gilets jaunes, après plus de cinq mois de mobilisation», dit-on dans un communiqué commun signé entre autres par Jérôme Rodrigues, Maxime Nicolle et Éric Drouet.

Les auteurs du communiqué apportent leur «soutien total aux familles des vingt-huit policiers et des deux gendarmes qui ont mis fin à leurs jours depuis le début de l'année». Ils adressent également leur «solidarité et compassion […] aux fonctionnaires qui subissent, comme [eux], au quotidien, les politiques de destruction du service public.»

Ces slogans de manifestants sont intervenus dans un contexte de vague de morts volontaires dans les rangs des forces de l'ordre recensées depuis le début de l'année.