Jouer de la guitare au jardin du Luxembourg a valu un PV à un jeune musicien

Léo, un jeune musicien, a voulu profiter du beau temps ce dimanche 21 avril, avec ses amis au jardin du Luxembourg, et a sorti sa guitare pour jouer quelques morceaux, raconte-t-il sur sa page Facebook.

Un agent de sécurité est alors venu les sommer d'arrêter sans donner d'explications, selon Léo. Le jeune homme a toutefois refusé et a continué à jouer. «Depuis quand, en France, n'est-il pas possible de jouer de la musique dans un lieu public? À Paris de surcroît, une ville qui revendique sa richesse culturelle? Alors que les lieux culturels ferment les uns après les autres, jouer de la musique semble relever d'un acte de résistance», s'indigne le jeune homme dans sa publication.

Deux heures plus tard, un autre agent est intervenu et l'a verbalisé. «Je lui explique que sans raison valable (plainte de nos voisins de pelouse, par exemple), je défendrai ma liberté de jouer et continuerai. Offusqué l'agent dresse alors un procès-verbal. Au moment de me le faire signer il tente de m'intimider. Soi-disant que si je refusais "je verrai bien ce qui allait m'arriver, mais que ce serait pire". Pour quelques arpèges.»

Selon le jeune homme, le second agent aurait même proféré des propos homophobes à son égard.

«J'ai été puni comme un délinquant par la loi pour avoir joué de la musique. Faire de la musique ne devrait pas être un délit. […] J'estime qu'interdire la musique en quelque lieu que ce soit tant qu'elle ne dérange personne relève de l'arbitraire et de l'autoritaire», résume le jeune musicien.

Léo a désormais l'intention de contester le procès-verbal. Après sa publication, il a reçu de nombreux soutiens de la part d'internautes.