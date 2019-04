500 M d’euros de dons pour Notre-Dame pourraient servir à restaurer mosquées et synagogues

L'afflux de dons pour les travaux titanesques de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, après l'incendie qui l'a ravagé le 15 avril, ne faiblit pas. Il vient déjà d'atteindre la somme d'un milliard de dollars, ce qui dépasse de presque 500 millions d'euros la somme nécessaire. Le reste pourrait être utilisé pour la rénovation d'autres édifices religieux, toutes religions confondues, annonce France 2.

La question de la destination des dons, qui dépassent le montant total de la facture, se pose déjà, assure France 2. Certains spécialistes ont déjà évoqué la solution de les attribuer à d'autres monuments religieux, toute religion confondue, pour des travaux similaires, ajoute la chaine. Les mosquées et synagogues pourraient donc en bénéficier.

«Si, par miracle et avec beaucoup de réserve, il y avait trop d'argent, on ira proposer aux grands donateurs de participer à des projets qui sont similaires ou semblables», avait promis Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du Patrimoine, cité par BFM TV.

Quatre organismes, dont la Fondation Notre-Dame, la Fondation du patrimoine, la Fondation de France ainsi que le Centre des musées nationaux, sont chargés de collecter ces dons. Parmi les diverses grandes fortunes et les grands groupes industriels français, sans compter les entreprises étrangères, qui ont annoncé leurs dons pour la reconstruction de la cathédrale figure la famille propriétaire de L'Oréal, les Bettencourt-Meyers, la famille Arnault et le groupe de luxe LVMH, ainsi que Total et la famille Pinault (Kering). Plusieurs régions françaises ont aussi contribué, plus modestement, à l'effort.

Un incendie s'est déclaré lundi 15 avril dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le procureur de la République de Paris a indiqué mardi 16 avril que la piste accidentelle était privilégiée. Selon les pompiers, le feu serait «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de ce monument historique, le plus visité d'Europe. Le Président Macron a annoncé le 16 avril qu'il voulait que la cathédrale soit rebâtie d'ici cinq ans.