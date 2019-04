Pour la seconde fois, le RN devant LREM dans un sondage à un mois des européennes

La République en Marche (24%) et le Rassemblement national (21%) restent en tête des intentions de vote aux élections européennes, devant Les Républicains en hausse sur une semaine, selon un sondage OpinionWay-Tilder diffusé le 25 avril et réalisé avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron.

Le Rassemblement national (24%) passe en tête des intentions de vote aux élections européennes devant La République en Marche (21%) à un mois du scrutin, selon un sondage OpinionWay-Tilder diffusé le 25 avril.

© REUTERS / Francois Mori Européennes: malgré ses échecs, Macron domine un champ de ruines

Au coude-à-coude jusque-là, le RN gagne 1 point en un mois et la liste d'En Marche en perd 2.

Un autre sondage Ifop-Fiducial paru le même jour, place aussi le RN en tête avec 22,5%, devant LREM à 21%.

C'est la deuxième fois que le Rassemblement national est donné en tête, après une première percée à 22,5% dans l'enquête quotidienne de l'Ifop.

En troisième position, la liste Les Républicains gagne également 1 point à 14%, encore loin devant celle de La France insoumise qui en gagne 2 à 9% et se rapproche de la barre symbolique des 10%, selon cette enquête pour Les Echos et Radio Classique.

Les listes EELV (7%) et du Parti socialiste/Place publique (6%) stagnent en revanche et celle de Debout la France perd 2 points à 4%. Générations (+1), le PCF (=) et l'UDI (=) sont crédités de 3% et les autres listes sont à 1%. 22% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.

La participation au scrutin du 26 mai est estimée à 40% (-1) du corps électoral, en retrait par rapport à la participation effective en 2014 (42,4).

Enquête réalisée en ligne du 17 au 18 et du 22 au 23 avril auprès de 1.965 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1 à 2,2 points.