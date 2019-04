Une partie des ministres de LREM s'est assoupie lors du discours de Macron (images)

Une série de photos prises pendant la conférence d'Emmanuel Macron et montrant certains ministres, tous députés du parti La République en Marche, semblant fatigués ou même ennuyés lors du discours présidentiel, a fait le tour des réseaux sociaux.

Sur ces images, on voit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ayant l'air de s'ennuyer; le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, avec le regard perdu; le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avec les yeux fermés.

Vous luttez pour ne pas vous endormir en journée? Vous avez le sentiment d’être en manque de sommeil? Si ces épisodes se répètent, vous souffrez sans doute de somnolence macrono-diurne. Un phénomène fréquent qui peut toutefois se solutionner. #ConferenceDePresse #Macron pic.twitter.com/24cRB2WEmm — Didier Maïsto (@DidierMaisto) 26 апреля 2019 г.​

Invité au micro de France info ce vendredi 26 avril pour réagir à la prestation du Président, Christophe Castaner n'a pas échappé à une question à ce sujet. Loin d'être embarrassé, il a, au contraire, beaucoup ri, assurant avoir été très attentif et intéressé pendant les deux heures et demie du discours.

«J'ai même pris des notes pendant la première partie», a-t-il ajouté.

La première grande conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'issue du Grand débat national s'est tenue le jeudi 25 avril à l'Élysée. Il a annoncé des mesures visant à répondre à la crise des Gilets jaunes, clamant notamment son intention de réduire «significativement» l'impôt sur le revenu. Il a également souligné que les retraites «de moins de 2.000 euros» par mois seraient réindexées sur l'inflation en 2020, plaidant par ailleurs pour la mise en œuvre facilitée d'un référendum d'initiative partagée.