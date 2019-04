Des étudiantes créent à Metz un groupe Messenger pour insulter leurs camarades noirs

Plusieurs étudiantes de sociologie à l'université de Metz s'échangeaient via Messenger des messages et des photos insultantes à l'égard des noirs, rapporte France Bleu.

Des étudiantes de L2 en sociologie de l’université de Metz ont créer un groupe Facebook afin de ce moquer des noirs de leur classe. RT au Max. On va faire en sorte que tout le monde soit au courant de cette histoire et qu’elles soit renvoyés avant les partiels! pic.twitter.com/YM63W1s7F0 — 💆🏾‍♀️💞 (@Yanoou_) 26. April 2019

Comme le précise le média, il s'agit de clichés d'étudiants ou de professeurs noirs assortis de commentaires ouvertement moqueurs et racistes.

L'Université de Lorraine a de son côté assuré sur Twitter qu'elle «se mobilise au quotidien contre toutes formes de discriminations. Elle condamne la gravité des actes racistes dont elle a pris connaissance aujourd'hui commis sur les réseaux sociaux par des étudiant.e.s. Enquête interne sera instruite avec la plus grande fermeté».

🚨@Univ_Lorraine se mobilise au quotidien contre toutes formes de discriminations. Elle condamne la gravité des actes racistes dont elle a pris connaissance aujourd’hui commis sur les réseaux sociaux par des étudiant.e.s. Enquête interne sera instruite avec la plus grande fermeté — Université Lorraine (@Univ_Lorraine) 26. April 2019

À l'origine de ce scandale, trois étudiantes âgées de 19 ans «qui n'auraient pas mesuré la gravité de leurs propos», a expliqué une enseignante de l'UFR.

C'est lors d'un voyage scolaire que les victimes ont pris connaissance de ce groupe Facebook privé.

«Ils prennent les noirs en photo, ils se moquent de nous, en nous traitant de singes. On les a traités de racistes, on ne s'est pas laissé faire. On est fiers d'être noirs. On vient chercher une bonne éducation, on va en cours et c'est pour voir ce genre de choses!», a fustigé l'une d'entre elles.