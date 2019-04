Une ancienne Miss trouve la mort percutée par un tracteur alors qu’elle roulait à vélo

Elle avait été élue Miss Pays stéphanois en 2017 et était deuxième dauphine de Miss Loire cette année-là. Elle faisait des études de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) et était sapeur-pompier volontaire. Morgane Rolland a trouvé la mort vendredi 26 avril à l'âge de 22 ans dans un accident de la route.

© AFP 2019 Miss France et ses animaux de ferme préférés: un aveu qui pourrait déplaire aux végans

La jeune femme circulait à vélo avec un ami sur une route départementale dans la Loire, a raconté France Bleu Saint-Étienne Loire. Les deux cyclistes étaient dépassés par un tracteur avec une remorque quand une voiture est arrivée par la droite depuis un chemin de terre. L'homme a fait une embardée et a évité la voiture et le tracteur. Morgane Rolland a tenté elle aussi de se déporter, mais l'espace entre elle et le tracteur était trop réduit pour que le conducteur de l'engin puisse faire quoi que ce soit.

L'ancienne Miss a été percutée et précipitée sous des roues du tracteur.

À l'arrivée des pompiers, elle était en arrêt cardiaque et est décédée peu après son arrivée à l'hôpital, a expliqué France Bleu. L'ami de la jeune femme et les conducteurs du tracteur et de la voiture étaient très choqués et ont également été transportés à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte.

De nombreux internautes ont réagi à cette triste nouvelle et ont rendu hommage à la jeune femme, notamment Sylvie Tellier, Miss France 2002 et directrice générale de la société du même nom.



Quand le destin vole la vie d’une jeune femme de 22 ans, nous ne pouvons qu’être bouleversés par ce drame. Bon voyage au pays des anges belle Morgane!

Le comité d'organisation Miss Isère a également laissé un message sur Facebook.