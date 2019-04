La porte-parole du gouvernement tacle Nicolas Hulot sur sa démission

Invitée dimanche 28 avril sur BFM TV pour l'émission Et en même temps, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, est revenue sur la question écologique, les défenseurs de l'environnement ayant été déçus des annonces faites par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse.

«Depuis deux ans, on n'a pas été inactifs. On a fermé toutes les centrales à charbon», a-t-elle annoncé.

Elle a également taclé l'ex- ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot.

Sibeth Ndiaye: le départ de Nicolas Hulot est celui "d'un militant qui a eu du mal à se confronter à ce qu'était au quotidien l'exercice du pouvoir" pic.twitter.com/hCaIX7qykd — BFMTV (@BFMTV) 28 апреля 2019 г.

«Je crois qu'il faut regarder le départ de Nicolas Hulot comme le départ d'un militant qui a eu peut-être du mal à ce qu'était au quotidien l'exercice du pouvoir», a constaté la porte-parole.

«Quand vous devez fermer des centrales à charbon, il fallait voir les gens concernés pour leur dire: on va fermer, tu n'as plus de boulot. Vous pouvez avoir, quand vous êtes un militant, une envie d'engagement et quelque chose qui est extrêmement puissant et c'est tout à son honneur. Et puis, il y a la difficulté de se confronter concrètement au quotidien de l'exercice du pouvoir», a-t-elle ajouté.

Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a annoncé sa démission le 28 août dernier, invoquant se sentir «tout seul à la manœuvre» sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement et avoir dû assumer des décisions contraires à ses convictions.