Auchan va vendre des dizaines de magasins en France pour la 1ère fois, menaçant 700 postes

Le groupe de distribution Auchan a confirmé mardi 30 avril la vente de 21 magasins «sans perspective réaliste de retour à la rentabilité». 723 salariés sont concernés, rapporte la CFDT.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Auchan vendait des sacoches type «banane» avec une croix gammée nazie en Pologne

Dans un communiqué , Auchan précise qu'au cas où certains sites, dont 13 supermarchés et un hypermarché, ne trouveraient pas de repreneur, «un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sera donc ouvert». Le groupe se dit «confronté à des mutations du commerce sans précédent et à une situation économique très difficile (En 2018: revenus en baisse de —1,3%; EBITDA en baisse de —44,1%)».

La CFDT a tout de suite dénoncé un potentiel plan de sauvegarde de l'emploi, se disant «scandalisée». Ce «PSE intervient après des années d'errances stratégiques et alors qu'Auchan et le groupe Mulliez ont perçu au titre du CICE [crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi] 500 millions d'euros sur les six dernières années, ce qui est d'autant plus inacceptable», écrit le syndicat dans un communiqué. Le syndicat revendique une «reconnaissance sociale et économique» qui permettrait des reclassements entre les enseignes du groupe Mulliez, telles que Leroy Merlin, Kiabi ou Flunch.

​Auchan compte 644 points de ventes en France et plus de 73.800 salariés. Le groupe n'avait encore jamais cédé ses magasins. En 2017, 400 postes dans le domaine administratif ont été supprimés dans le cadre d'un plan social.