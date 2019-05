«CRS = DAESH», un tag fait voir rouge la police parisienne (image)

«CRS = DAESH*», ce tag écrit à la bombe sur le mur d’une banque parisienne du XIIIe arrondissement et repéré lors de la manifestation du 1er mai à Paris a suscité le courroux de la préfecture de police de la capitale qui a tout de suite dénoncé cette comparaison avec le groupe terroriste.

«CRS=DAESH assimilation inadmissible. Soutien et remerciements aux forces de l’ordre qui démontrent une nouvelle fois un engagement et une détermination sans faille»

Paris a accueilli mercredi 1er mai d'importantes manifestations à l'occasion de la fête du Travail. Plus de 7.400 policiers et gendarmes étaient déployés pour sécuriser le cortège parisien ce mercredi. Plusieurs affrontements ont éclaté, notamment avec des «black blocks», sur le trajet entre Montparnasse et la place d’Italie et avant même le départ du défilé.

*Organisation terroriste interdite en Russie