La cote de confiance d’Emmanuel Macron repart à la baisse

Alors que la cote de confiance d’Emmanuel Macron était repartie à la hausse depuis le mois de janvier 2019, celle-ci est de nouveau en baisse début avril, d’après le baromètre politique Kantar-onepoint pour Le Figaro Magazine.

© AP Photo / Michel Euler Les costumes de Jack Lang seraient désormais dans le collimateur des enquêteurs

Ainsi, le chef de l’État n’aura pas réussi à regagner tous les points perdus depuis deux ans. Ni l’incendie de Notre-Dame de Paris ni ses deux interventions, le soir même et le lendemain du drame, ni la conférence de presse à l’occasion de la clôture du Grand débat ne lui auront permis de continuer à gagner des points auprès de l’opinion publique, souligne le magazine.

Seulement 25% des Français font confiance à Emmanuel Macron pour résoudre les problèmes qui se posent actuellement à la France, soit une perte de -1 point par rapport à fin mars. À noter que la cote de confiance d’Edouard Philippe est également en baisse. Elle a perdu 2 points pour s’établir à 26%.

La cote de confiance du Président recule auprès des employés et ouvriers, chez qui elle était déjà faible (-5 pts, à 12%). Elle progresse en revanche chez les personnes plus âgées auprès desquelles Emmanuel Macron jouissait déjà d’une belle cote (+4 pts à 38% chez les 65 ans et plus).

L’enquête Kantar-onepoint a été réalisée du 24 au 27 avril 2019 auprès d’un échantillon national de 1.000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face-à-face à leur domicile par le réseau des enquêteurs de Kantar.