Une enquête ouverte contre Philippot pour son coup d’éclat avec le drapeau européen

Le parquet a ouvert une enquête visant le président du parti Les Patriotes qui a décroché le 1er mai le drapeau européen du centre des Finances publiques de Forbach, a déclaré Jean-Luc Jaeg, le procureur de la République à Sarreguemines, cité par l’AFP.

«D'après la jurisprudence, à partir du moment où on escalade avec une échelle et on monte sur un balcon comme il l'a fait, c'est une violation de domicile et quand on prend un objet qui n'est pas à vous et qu'on le jette, c'est un vol», a-t-il précisé.

© AP Photo / Thibault Camus Philippot décroche le drapeau européen d’un centre des impôts en Moselle (vidéo)

Florian Philippot qui avait déclaré plus tôt sur BFM TV que son acte était légal a réagi auprès de l’AFP à ces accusations.

«Il n'y a ni vol, ni violation de domicile, ni dégradation, il n'y a même pas une vis de retirée», a-t-il déclaré.

Il s’est dit prêt à donner «toutes les explications» à la justice.

Le 1er mai, Florian Philippot a remplacé le drapeau européen d’un centre des Finances publiques par un tricolore français à Forbach, une ville de Moselle, et a publié une vidéo montrant cet acte sur son compte Twitter. Plus tard, il a expliqué sur le plateau de BFM TV que le drapeau européen «était dans la constitution européenne qui a été rejetée par les Français».