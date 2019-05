Les anciens héros de guerre russes et français réunis à la Marche des immortels à Paris

La Marche des immortels se déroulera le huit mai pour la quatrième fois à Paris.

© Sputnik . Irina Kalachnikova Un nombre record de pays participants à la marche du Régiment immortel en 2019

Créée en 2015 par l'historien et professeur Gueorgui Chepelev ainsi que par un groupe d'activistes russes, ukrainiens et français, l'action est devenue l'«un des évènements les plus importants de l'année» pour la communauté russophone de France, a expliqué à Sputnik M. Chepelev.

Le but de la démonstration est d'honorer la mémoire des victimes du nazisme ainsi que de ne pas oublier «la lutte commune des partisans français et soviétiques sur le territoire français, l'héroïsme des défenseurs de Moscou et de Stalingrad, les pilotes du régiment de chasse Normandie-Niemen», a-t-il dit.

«Avec un portrait d'un aïeul dans la main, les gens se réunissent pour commémorer les exploits de tous ceux qui sont tombés morts pour notre liberté», a poursuivi, dans un entretien accordé à Sputnik, Artem Arifov, l'un des co-organisateurs.

Ainsi, «en France, cette manifestation est largement soutenue par des mairies et des préfectures, des organisations d'anciens combattants et leurs descendants, des associations culturelles et de la mémoires, des associations franco-russes», a-t-il souligné.

«Ce soutien s'explique par notre proximité avec les Français. C'est surtout grâce à notre histoire commune: dans le moment le plus tragique pour l'humanité, tous les alliés ont combattu côte à côte contre le même ennemi», a ajouté M. Arifov.

Chaque année, le défilé se compose de ressortissants d'une vingtaine de pays, comme la Russie, la France, l'Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis et dont les descendants sont déterminés à «surmonter l'incompréhension des conflits actuels», a déclaré M. Chepelev.

© Photo. Anna Chernyshova Marche des immortels à Paris

Cette année, la Marche des immortels se déroulera en France dans 11 villes (Paris, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Clermont-Ferrand, Fréjus, Béziers, Marseille, Metz, Nice) et sur l'île de la Réunion, ont précisé les organisateurs.

À Paris, la cérémonie de la commémoration de la Victoire débutera le huit mai à 12h30, sur la place Gambetta de Paris. Le cortège déposera au cimetière du Père Lachaise des fleurs et des couronnes devant les monuments consacrés aux résistants et aux victimes du nazisme. Puis il ira jusqu'à la place de la République où aura lieu un meeting-concert et un flashmob franco-russe.

L'année dernière, le défilé avait réuni environ 2.000 personnes à Paris.

Les organisateurs de la Marche des immortels ont également lancé un concours ouvert à tous pour le meilleur reportage consacré à la Marche des immortels et appellent les personnes intéressées à rejoindre leurs rangs.

© Photo. Gueorgui Chepelev Marche des immortels à Paris