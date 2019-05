Un surfeur tué par un requin à La Réunion

Le surfeur a été attaqué à 16H30 (heure locale) par un squale, qui lui a arraché une jambe. Son corps a ensuite dérivé et a été repêché quelques minutes plus tard au port de Saint-Leu, situé à l'ouest de l'île, où le décès a été déclaré, ont indiqué à l'AFP les pompiers.

La moitié de ces attaques concernaient des surfeurs et de bodyboardeurs.

Jeudi matin, avant l'attaque mortelle, la préfecture de La Réunion avait lancé un appel à «la plus grande vigilance».

«La Réunion rentre dans une période transitoire entre l'été et l'hiver austral, avec des fronts de houle australe recherchés par les pratiquants d'activités nautiques. Or, la fréquentation des côtes réunionnaises par les requins bouledogue, potentiellement dangereux, se fait plus importante au fur et à mesure que l'on rentre dans l'hiver austral avec un refroidissement saisonnier de la température de l'eau de mer», avaient mis en garde les services de l'État dans un communiqué.