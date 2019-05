Jean-Michel Blanquer dit «non» aux lycées turcs en France (vidéo)

Se prononçant ce vendredi 10 mai sur RMC, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a dénoncé le projet d'implantations de lycées turcs en France.

«La Turquie a tourné le dos à la laïcité qui a caractérisé son histoire pendant des décennies. Elle est dans une logique de fondamentalisme islamiste et d'expansion», a expliqué Jean-Michel Blanquer sur RMC.

«Je dis non à ce projet parce que nous avons trop de gestes inamicaux qui nous viennent de la Turquie et trop d'inquiétudes sur ce que font les autorités turques vis-à-vis des communautés turques en France. Si nous avions un État neutre sur le plan idéologique et religieux et qui ne cherche pas cette logique d'expansion, bien entendu il y aurait des possibilités de discuter, mais ça n'est pas la situation actuelle», a-t-il ajouté.

#Ecole

"La Turquie a tourné le dos à la laïcité, elle est dans une logique de fondamentalisme islamiste et d'expansion (…) Je dis non à @RTErdogan: nous avons trop de gestes inamicaux qui viennent de la Turquie"

➡ @jmblanquer ministre de l’éducation nationale#BourdinDirect pic.twitter.com/Gf7xqw8Xvf — RMC (@RMCinfo) 10 мая 2019 г.​

Le ministre de l'Éducation a pourtant indiqué qu'il n'était pas opposé aux établissements internationaux en France, regrettant les pressions des autorités turques sur les établissements français, obligeant la République française à définir «des règles de vigilance».

© AP Photo / Francois Lenoir Erdogan souhaite implanter des lycées turcs en France enseignant le «bon djihad»

Le 3 mai, Le Point a révélé que le Président turc souhaitait ouvrir des établissements scolaires turcs en France. Des fonctionnaires d'Ankara ont rendu en avril plusieurs visites aux responsables des lycées français en Turquie, pour «contester les fondements légaux de la scolarisation d'enfants turcs dans ces établissements», selon l'hebdomadaire. Les lycées français de Turquie admettent non seulement les enfants d'expatriés de France, mais aussi ceux des dirigeants de l'AKP, le parti d'Erdogan défini comme «islamo-conservateur».

Une délégation turque devra se rendre en France les 20 et 21 mai, afin d'y observer les lycées internationaux et devrait exiger ensuite la création de lycées turcs sur le territoire français.