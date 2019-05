Quatre jours dans le froid, sans boire ni manger… Une femme survit dans les Pyrénées

Une voyageuse de 33 ans, qui a passé quatre jours dans les Pyrénées sans eau ni nourriture, a été retrouvée consciente à une quinzaine de kilomètres au sud de Foix, dans l'Ariège, relate la presse française.

C'est un accident de voiture qui lui a fait abandonner son véhicule, précisent les médias. Mais après deux kilomètres de marche, elle s'est blessée au dos et à la cheville. Ne pouvant plus se déplacer, la femme, déclarée disparue entre Arignac et Tarascon-sur-Ariège, a pris la décision de se réfugier dans un trou et d'attendre d'éventuels secours.

Le lendemain, un berger a remarqué la voiture abandonnée et a donné l'alerte. Les gendarmes ont identifié la propriétaire et les recherches ont débuté. Déshydratée, mais consciente, la trentenaire a été finalement retrouvée le 7 mai, peu après 18h00.

«C'est un petit miracle. Elle a eu de la chance, car les nuits sont quand même froides», a souligné Philippe Pujol, le maire d'Arignac, auprès de France Bleu Occitanie.

D'après La Dépêche du Midi, la jeune femme est originaire du Tarn. Elle a été hospitalisée au Centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, avant d'être transférée à Toulouse.