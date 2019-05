À la veille des européennes, Hamon déplore une élection «volée» par Macron

«On ne parle pas en fait d'Europe à l'occasion de ces élections européennes», a regretté le 13 mai l'ancien candidat socialiste à la présidentielle de 2017 sur Europe 1.

«L'élection européenne nous est volée par Emmanuel Macron qui décide d'un match Front national contre La République en marche», a accusé Benoît Hamon, en dénonçant «la manière dont le Président de la République aujourd'hui a engagé ses forces dans la bataille en nationalisant ce scrutin».

L’élection européenne nous est volée par #Macron. On ne parle que du duel Macron-Le Pen, jamais de ce que la gauche et les écologistes feront demain au Parlement européen. #PrintempsEuropéen #Europe1 pic.twitter.com/3DYw9LYjPh — Benoît Hamon (@benoithamon) 13 мая 2019 г.​

«Pendant cinq ans, on va prendre des décisions fondamentales pour les citoyens européens et on a des partis, le parti présidentiel comme le parti de Marine Le Pen, qui vont à cette élection, isolés sur la scène européenne d'une part, et avec des programmes franco-français, d'autre part», a-t-il déploré.

Comme le rappelle l'AFP, les sondages récents accordent entre 3 et 4% d'intentions de vote à la liste Génération.s en vue des élections européennes du 26 mai.