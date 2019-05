Éric Drouet se dit «dégoûté» par les manifestations thématiques «à la con» des Gilets jaunes (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Éric Drouet, l’une des figures emblématiques des Gilets jaunes, a fustigé les manifestations thématiques «à la con» qui transforment le mouvement. D’après lui, ses amis qui les organisent «s’éloignent de plus en plus des revendications principales».

Éric Drouet, l’une des figures clés du mouvement des Gilets jaunes, a publié sur la page Facebook «Compteur officiel de Gilets jaunes» une vidéo dénonçant les manifestations déclarées et dans laquelle il appelle à mettre fin aux «cortèges à thème».

Drouet est persuadé que ces marches, qu’il ne «cautionne pas du tout» même si ce sont ses amis qui les organisent, deviennent «de plus en plus ridicules». Il affirme qu’il «ne les rejoint plus du tout sur le mouvement en ce moment» et qu’il en est «dégoûté» comme beaucoup de gens:

«Des manifestations à thème […] s’éloignent de plus en plus des revendications principales des Gilets jaunes […] Il faut arrêter les manifestations déclarées à la con».

Et de citer en guise d’exemple le thème de la semaine prochaine, à savoir «Comment se faire enfler par Macron en quatorze étapes».

Le militant a d’ailleurs dénoncé que le mouvement se soit éparpillé, proposant de ne donner désormais qu’un seul lieu de rassemblement à Paris pour «s’accorder les violons»:

«C’est un ras-le-bol général de tout le monde […]. C’est plus possible de faire des marches de je ne sais pas de combien de kilomètres […]. C’est pas une forme de résistance en quoi que ce soit […] Pour ma part, il faut arrêter ces conneries.»

Les actes 25 et 26 de la mobilisation des Gilets jaunes ont connu une faible participation par rapport aux précédents mois. Selon le ministère de l'Intérieur, 18.900 manifestants ont pris part au 25e acte et 18.600, dont 1.200 à Paris, au 26e acte. Ces chiffres sont contestés par le Nombre jaune, qui fait état de 42.860 manifestants et de 45.235 manifestants à travers toute la France pour les actes 25 et 26, ce qui reste tout de même plus faible qu'auparavant.